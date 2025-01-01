В Перми арестован организатор поставки наркотиков в регион Ему предъявлено обвинение Поделиться Твитнуть

Сотрудники ФСБ России по Пермскому краю задержали пермяка, организовавшего канал поставки наркотиков в регион. Из нелегального оборота изъято более 3,5 кг героина и 750 г метадона.

Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении задержанного по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — заключение под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех деталей преступной деятельности обвиняемого, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Ранее «Новый компаньон» писал, что оперативники из отдела по борьбе с наркотиками краевого МВД задержали трёх граждан среднеазиатских государств, подозреваемых в попытке распространения запрещённых веществ. Выяснилось, что иностранцы нелегально находились на территории России и работали на один из подпольных онлайн-магазинов, занимающихся продажей наркотических средств. Преступная группа направлялась из Москвы в Пермь для реализации крупной партии метадона.

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