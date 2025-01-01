Полиция Прикамья задержала трёх наркокурьеров из Средней Азии Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Оперативники из отдела по борьбе с наркотиками краевого МВД, действуя совместно с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, задержали трёх граждан среднеазиатских государств, подозреваемых в попытке распространения запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Выяснилось, что эти иностранцы, родившиеся в 2000, 2001 и 2002 годах, нелегально находились на территории России. Задержанные работали на один из подпольных онлайн-магазинов, занимающихся продажей наркотических средств. Оперативники установили, что преступная группа направлялась из Москвы в Пермь для реализации крупной партии метадона.

Преступников задержали на подъезде к Перми. При осмотре транспортного средства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили пакет. Экспертиза показала, что внутри находился метадон общей массой около 1 кг, цена которого на нелегальном рынке оценивается в 10 млн руб. Изначально водитель автомобиля проходил по делу как свидетель, утверждая, что не знал о незаконной деятельности своих попутчиков. Однако, после изучения содержимого его мобильного телефона и других доказательств, следователь установил его причастность к совершению преступления.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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