Опубликованы эскизы будущего вокзала Пермь II Комплекс будет разделён на южную и северную части Поделиться Твитнуть

Концепция РЖД по реконструкции ж/д вокзала Пермь II предусматривает обновление существующего здания и строительство нового, Южного автовокзала, площадь которого составит 4,3 тыс. кв. м. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», а также опубликовал эскизы проекта.

По информации издания, в ходе реконструкции будут обновлены пассажирские платформы, подземные переходы и здание технического обслуживания. В новом корпусе появятся лифтовые холлы, пассажирские залы, туристическое бюро, шесть касс Пермской пригородной компании и пять касс общего направления, коммерческие помещения, детская игровая зона и комната для лежачих пассажиров. На площадке в 378,7 кв. м также предусмотрено размещение фудкорта с пятью павильонами. Внешний облик вокзала будет выполнен в сером, белом и медном оттенках.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что для реализации всего проекта потребуется инвестировать 15,2 млрд руб. В данный момент ведутся работы по проектированию и изысканиям, которые планируется завершить к концу 2025 года. Окончание всех работ по проекту ТПУ Пермь II намечено на 2028 год. Градостроительный совет Пермского края поддержал концепцию, представленную РЖД.





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