Вход в обновлённый вокзал Пермь II будет стилизован под исторический фасад здания
Градсовет поддержал проект модернизации вокзала
Градсовет Пермского края поддержал проект реконструкции вокзала Пермь II. Концепцию развития комплекса представила компания РЖД. Как сообщает краевое минимущества, в дальнейшем проект будет доработан с учётом предложений специалистов.
Концепцией предусмотрено обновление действующего вокзала и строительство нового — южного вокзала, которые будут соединены пешеходным тоннелем. Привокзальная площадь будет благоустроена. Главный вход действующего вокзала планируется украсить стеклянным козырьком в форме арки, которая будет стилизована под исторический фасад здания 1910 года. Совмещённый транспортно-пересадочный узел будет создан в три этапа.
Реконструкция вокзала является частью совместного проекта Пермского края и ОАО «РЖД» по созданию ТПУ «Пермь II». Проект также предусматривает возведение автовокзала. В связи с реконструкцией Федеральное агентство ж/д транспорта проводит процедуру изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. В перечень включены три нежилых строения и АЗС.
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