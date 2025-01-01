Вход в обновлённый вокзал Пермь II будет стилизован под исторический фасад здания Градсовет поддержал проект модернизации вокзала Поделиться Твитнуть

Согласованные в 2021 году архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Градсовет Пермского края поддержал проект реконструкции вокзала Пермь II. Концепцию развития комплекса представила компания РЖД. Как сообщает краевое минимущества, в дальнейшем проект будет доработан с учётом предложений специалистов.

Концепцией предусмотрено обновление действующего вокзала и строительство нового — южного вокзала, которые будут соединены пешеходным тоннелем. Привокзальная площадь будет благоустроена. Главный вход действующего вокзала планируется украсить стеклянным козырьком в форме арки, которая будет стилизована под исторический фасад здания 1910 года. Совмещённый транспортно-пересадочный узел будет создан в три этапа.

Реконструкция вокзала является частью совместного проекта Пермского края и ОАО «РЖД» по созданию ТПУ «Пермь II». Проект также предусматривает возведение автовокзала. В связи с реконструкцией Федеральное агентство ж/д транспорта проводит процедуру изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. В перечень включены три нежилых строения и АЗС.

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