Для реконструкции вокзала Пермь II изымается ряд объектов В перечень включены три нежилых строения и АЗС Поделиться Твитнуть

Согласованные в 2021 году архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

В связи с предстоящей модернизацией вокзального комплекса Пермь II, Федеральное агентство ж/д транспорта проводит процедуру изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Согласно информации, опубликованной на сайте городских властей, в перечень включены три нежилых строения, принадлежащих ООО «Иволга», общей площадью 669,3 кв. м, 293,6 кв. м и 429,3 кв. м. Указанные объекты находятся к югу от здания вокзала. Помимо этого, Росжелдор изымает автозаправочную станцию, расположенную по ул. 2-я Шоссейная, 19, а также земельный участок под ней площадью 1,7 тыс. кв. м. Владельцем АЗС является ООО «ПромБизнесЦентр». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Реконструкция вокзала является частью совместного проекта Пермского края и ОАО «РЖД» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» в Дзержинском районе, на территории Товарного двора. Проект также предусматривает возведение автовокзала и улучшение прилегающей территории. Без учёта затрат на реконструкцию вокзала, предварительная стоимость проекта составляла 2,5 млрд руб.

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