Реконструкцию железнодорожного вокзала Пермь II планируют закончить к 2028 году На проект потребуется 15,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Согласованные в 2021 году архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Для реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II и строительства интермодального транспортно-пересадочного узла (ТПУ) потребуется инвестировать 15,2 млрд руб. Об этом, как пишет ТАСС, заявил зампред правительства Пермского края Андрей Алякринский во время обсуждения экономических вопросов региона в Совете Федерации.

Сейчас ведутся работы по проектированию и изысканиям, которые планируется завершить к концу 2025 года.

Согласно представленным данным, реализация проекта ТПУ Пермь II в краевом центре намечена на 2028 год и включает три этапа: возведение пешеходного тоннеля, строительство Южного вокзала (новый комплекс) и Северного вокзала (реконструкция существующего здания). Более 5 млрд руб. потребуется на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, а 10 млрд руб. — на строительство нового вокзального комплекса.

Ранее озвучивались планы о начале работ по реконструкции Перми II в 2024 году, а завершение проектных работ ожидалось в декабре 2022 года.

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