В Прикамье закрылись все ледовые переправы Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России по Пермскому краю

В пос. Тюлькино в Соликамском муниципальном округе Прикамья закрылась последняя в регионе ледовая переправа, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своих соцсетях.

В ведомстве предостерегли водителей от выезда на лёд по всей территории Пермского края и напомнили, что несоблюдение мер предосторожности может обернуться трагическими последствиями.

Напомним, всего в этом сезоне в Прикамье работало 11 ледовых переправ. С наступлением весны их постепенно начали закрывать из-за таяния льда.

Так, с 1 апреля перестала действовать ледовая переправа через Косу в п. Усть-Коса Косинского муниципального округа.

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