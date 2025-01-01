Ещё одна ледовая переправа в Пермском крае закрылась Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ледовая переправа через Косу в п. Усть-Коса Косинского муниципального округа прекратила свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в своих соцсетях.

«МЧС России напоминает: не выходи на весенний лед, береги свою жизнь и здоровье», — добавили в ведомстве.





Напомним, 28 марта закрылись ещё две ледовые переправы. Речь о переправах через Каму «п. Касимовка — п. Верхняя Старица» в Гайнском муниципальном округе и в п. Нижний Склад Соликамского муниципального округа.





Кроме этого, с 26 марта прекратила работу ледовая переправа в Верхнечусовских Городках, а с 27-го — через Чусовую от с. Сёла до урочища «Ванево». На переправе в створе автодороги Верхняя Старица—Касимовка из-за тёплой погоды ещё 18 марта была снижена грузоподъёмность до 10 тонн.

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