Проект строительства нового стадиона в Кировском районе Перми оценили в 4 млн рублей На территории «Авангарда» появится новое футбольное поле с трибунами на 500 зрителей Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

В Перми ищут подрядчика на разработку проектно-сметной документации по устройству футбольного поля. Объект будет расположен на территории стадиона «Авангард» по ул. Светлогорской, 14 (Кировский район).

Как указано на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,9 млн руб. Подрядчика определят 23 апреля по результатам аукциона. Заказчиком выступает МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми.

До 31 октября исполнитель должен будет подготовить проект, которым необходимо предусмотреть четыре этапа строительно-монтажных работ. Первым этапом будет устройство самого футбольного поля с искусственным покрытием и защитным ограждением высотой от 6 м. Размеры поля составят 113*72 м, площадь — 8,1 тыс. кв. м. Вторым этапом будет установка трибун с защитными навесами на 500 зрителей, с раздевалками, гардеробами, тренерской, комнатами для видеосъёмки, спортивного и уборочного инвентаря, с медицинским кабинетом и туалетами.

На третьем этапе планируется построить КПП и ограждение по периметру объекта, установить информационное табло и систему видеонаблюдения. Последним этапом должно быть предусмотрено устройство гаража для автотранспорта и универсальной спортивной площадки площадью не менее 1 тыс. кв. м с волейбольной и баскетбольными сетками.

Ранее власти планировали привлечь инвестора для строительства на месте «Авангарда» крытого экстрим-парка. Однако в феврале 2025 года стало известно, что проект не вызвал интереса у бизнеса, и возведение нового спорткомплекса будет профинансировано из бюджета Перми.

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