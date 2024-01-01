Алёна Бронникова На месте стадиона «Авангард» в Перми могут построить крытый экстрим-парк По проекту площадь здания составит 6-7 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

На месте бывшего стадиона «Авангард» в Кировском районе Перми предложено построить крытый экстрим-парк для велосипедов, самокатов и скейтбордов. Проект вошёл сборник инвестиционных предложений, опубликованный на официальном сайте минэкономразвития Пермского края.

Согласно представленной информации, площадь здания составит 6 — 7 тыс. кв. м. На территории объекта также будут расположены спортивные залы и площадки, уличный памп-трек.

Рассматриваемая территория находится по ул. Светлогорская, 14. Площадь земельного участка — 2,5 га. По данным публичного портала ИСОГД Перми, он входит в зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2.

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

В начале сентября 2015 года в СМИ появилась информация, что городские власти могут продать 60% от общей территории стадиона, а на остальных 40% построить универсальную спортивную площадку. Аварийное состояние стадиона не позволяло организовать на нём тренировочный процесс. Здесь планировалось построить футбольное поле с трибунами, хоккейную коробку, детскую игровую площадку, площадку с тренажёрами и раздевалку.

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