Власти Перми сами построят футбольный стадион на правом берегу Камы Ранее к возведению объекта хотели привлечь бизнес Поделиться Твитнуть

Власти Перми собираются возвести новый спортивный комплекс на территории стадиона «Авангард», расположенного в Кировском районе по адресу ул. Светлогорская, 14. Ранее этот участок предлагался потенциальным инвесторам для создания крытого экстрим-парка, однако проект не вызвал интереса у бизнеса. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Городские власти планируют создать на этом участке к 2026 году открытый футбольный стадион, его строительство профинансируют из бюджета Перми.

Новый стадион будет передан в распоряжение школы олимпийского резерва «Звезда», основанной в 1976 году на базе группы подготовки команды мастеров по футболу «Звезда». В настоящее время в СШОР «Звезда» обучается свыше 900 юных спортсменов, под руководством 23 тренеров.

Стадион «Авангард» был возведён судостроительным заводом «Кама» и открыл свои двери для работников предприятия в 1950 году. В 1990-е годы объект пришел в упадок и впоследствии был передан в собственность муниципалитета. Площадь стадиона составляет 2,5 га, а разрешенное использование земли предусматривает строительство универсальных спортивных и развлекательных комплексов.

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