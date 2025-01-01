В центре Перми закрылась пиццерия Заведение перешло в формат доставки Поделиться Твитнуть

В понедельник, 31 марта, в Перми закрылось для посетителей кафе «Мама Пицца» на ул. Сибирской, 46. Об этом сообщается в соцсетях заведения.

«Это было чудесное время, наполненное радостью, усердной работой и улыбками наших любимых гостей. Мы старались дарить вам атмосферу Италии, удивляя новинками и вкладывая душу в наши блюда. Благодарим вас за каждый ваш визит, заказ и доброе слово!» — говорится в посте.

Владельцы бизнеса не стали комментировать причины закрытия, но сообщили, что пиццерия продолжит работать в формате доставки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на ул. Сибирской, 19 в Перми прекращает свою работу кондитерский магазин «Камский». Помещение ожидает реконструкция, после завершения которой здесь появится новый арендатор. Владелица «Камского» не планирует возобновлять его деятельность в другом месте, проект будет закрыт.

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