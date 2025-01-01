В центре Перми закрывается проработавший 30 лет кондитерский магазин Поделиться Твитнуть

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На ул. Сибирской в Перми прекращает свою работу кондитерский магазин «Камский». По информации ИА «Текст», помещение ожидает реконструкция, после завершения которой здесь, вероятно, появится новый арендатор.

Владелица «Камского» не планирует возобновлять его деятельность в другом месте, проект будет закрыт.

Кондитерский магазин «Камский» располагался по ул. Сибирской, 19 на протяжении примерно трёх десятилетий.

В данном районе, вблизи городской администрации, сосредоточено множество торговых точек и заведений общественного питания, от супермаркета «Пятерочка» и закусочной «Реальные чебуреки» до кафе «Культ завтраков» и бара «Настойчивость».

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