В Перми побит рекорд тепла 1951 года Столбики термометров 1 апреля могут подняться до +15 градусов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми 1 апреля обновился суточный температурный рекорд. К двум часам дня столбик термометра достиг отметки в +13,2 градуса, превзойдя предыдущий пик 1951 года на 0,5 градуса.

По информации ГИС-центра ПГНИУ, не исключено, что сегодня температура может подняться до +15 градусов.

С начала текущего года в Перми уже зафиксировано 10 суточных рекордов тепла. В частности, вчерашний день ознаменовался превышением температурного максимума, державшимся с 1937 года.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали о прогнозе погоды в Прикамье на апрель 2025 года. Средняя температура воздуха, предположительно, будет соответствовать средним многолетним значениям. При этом начало месяца будет отмечено повышенными температурами, особенно в южной части региона, а в середине апреля вероятно похолодание. Ожидается превышение нормального уровня осадков.

Уже 2 апреля в Прикамье пройдут первые дожди, а 3-4 числа ожидается первое похолодание с выпадением мокрого снега на севере края и в окрестностях Перми. Более ощутимое вторжение холода прогнозируется с 5-6 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.