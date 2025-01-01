Синоптики составили прогноз на апрель для Пермского края Ожидается возвращение снегопадов Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

По информации ГИС-центра ПГНИУ, температуры в Пермском крае в апреле, предположительно, будут соответствовать средним многолетним значениям. При этом начало месяца будет отмечено повышенными температурами, особенно в южной части региона, а в середине апреля вероятно похолодание. Ожидается превышение нормального уровня осадков.

Уже 2 апреля в Прикамье пройдут первые дожди, а 3-4 числа ожидается первое похолодание с выпадением мокрого снега на севере края и в окрестностях Перми. Более ощутимое вторжение холода прогнозируется с 5-6 апреля.

В первой половине следующей недели высока вероятность прихода юго-западных циклонов, которые принесут неустойчивую погоду с осадками и резкими колебаниями температуры: от -5…-10° ночью на севере до возможного прогрева до +15…+20° на юге. В результате первая декада апреля в южной части края может оказаться на 3° теплее обычного, а на севере — близкой к норме или немного теплее.

В южных и центральных районах края во второй пятидневке ожидается таяние снега и начало весеннего половодья на реках.

Во второй декаде месяца Пермский край окажется под воздействием более холодных воздушных масс. Таяние снега в северных и восточных районах, где сосредоточены основные запасы снега, замедлится, возможно увеличение снежного покрова из-за новых снегопадов. На реках центральных и южных районов похолодание может привести к разделению половодья на несколько пиков, которые будут ниже обычных.

В заключительной декаде месяца ожидается, что температура воздуха будет соответствовать климатической норме или немного превышать её.

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