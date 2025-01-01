В Перми из-за сообщения о бомбе эвакуировали стоматологическую поликлинику Тревога оказалась ложной Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Днём 1 апреля в Перми произошла эвакуация сотрудников и пациентов стоматологической поликлиники, расположенной на ул. Студенческой. Об этом сообщает ВЕТТА. На место выехали кинологи и бригада скорой помощи.

Причиной эвакуации стало сообщение о возможном минировании здания. После проверки информация о бомбе не подтвердилась, и клиника возобновила свою деятельность в обычном режиме.

В Перми анонимные сообщения о минировании школ, вузов, ТЦ и парковок поступают регулярно. Так, 31 марта сигналы о бомбах поступили в филиал РЭУ им. Плеханова и авиатехникум им. Швецова. Из учебных заведений учащиеся и персонал также были эвакуированы. В ходе проверки взрывные устройства не обнаружены.

В минтербезе призывают граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

«Напоминаем, за распространение ложной информации о террористических угрозах законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.

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