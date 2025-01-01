В Перми снова эвакуируют учебные заведения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В филиал РЭУ им. Плеханова и авиатехникум им. Швецова в Перми поступили анонимные сообщения о минировании. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию только о первом учебном заведении. Сведениями об авиатехникуме в ведомстве не располагают. Вместе с тем в СМИ распространяются видеокадры об эвакуации в обоих учреждениях.

Из учебных заведений, как пишут СМИ, учащиеся и персонал эвакуированы. На месте работают оперативные службы.

В минтербезе призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

«Напоминаем, за распространение ложной информации о террористических угрозах законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.

Анонимные сообщения о минировании школ, вузов, ТЦ и парковок поступают в Перми регулярно. Так, 20 марта неизвестные сообщили о минировании парковки у Пермского колледжа транспорта и сервиса по ул. Ивана Франко, 39. В результате проверки правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств. Сигнал оказался ложным.

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