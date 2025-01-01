В транспортный колледж Перми поступило сообщение о минировании парковки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём 20 марта в Telegram-каналах появились сообщения об инциденте в Пермском колледже транспорта и сервиса. По словам свидетелей, к зданию на ул. Ивана Франко, 39 прибыли сотрудники правоохранительных органов, а студентам было запрещено покидать учебное заведение. Причины случившегося и приезда экстренных служб оставались невыясненными.

Детали инцидента были раскрыты изданию perm.aif.ru в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве подтвердили факт происшествия, уточнив, что в учреждение поступило анонимное сообщение о минировании парковочной зоны.

«По информации ГКУ Пермского края «Гражданская защита» поступило сообщение о минировании парковки. Территория парковки проверена», — сообщили в ведомстве.

В результате проверки правоохранительные органы не обнаружили взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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