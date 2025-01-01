Экс-чиновница мэрии Перми Ольга Муравьёва подаст жалобу в Верховный суд В прошлом году её приговорили к условному сроку за гибель пенсионерки после нападения собак Поделиться Твитнуть

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Бывшая сотрудница управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольга Муравьёва, которую весной прошлого года осудили за халатность, повлёкшую смерть человека, намерена обратиться в Верховный суд РФ. Об этом «Новому компаньону» сообщил её адвокат Алексей Бурылов.

Ранее, 26 марта, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отклонил кассационную жалобу Ольги Муравьёвой на обвинительный приговор Пермского краевого суда. Теперь она планирует идти дальше. По данным «Нового компаньона», жалобу в Верховный суд экс-чиновница и её адвокат подадут на следующей неделе.

«Уголовное дело в отношении Муравьёвой — яркий пример того, что правосудие в нашей стране неидеально и оправдательные приговоры иногда не выносятся. За смерть человека должен кто-то ответить, и неважно, кто это будет, даже если он невиновен. В двух предыдущих оправдательных приговорах и апелляционных представлениях суды подробно мотивировали невиновность Муравьёвой, а в дальнейшем всё перевернулось с ног на голову. Все доказательства, опровергающие виновность моей подзащитной, были искажены или просто не отражены в последнем приговоре. А Седьмой кассационный суд общей юрисдикции наконец добился желаемого результата и получил очередной обвинительный приговор по громкому резонансному делу», — рассказал Бурылов.

Адвокат также отметил, что за последние пять лет законодательство, регулирующее сферу безнадзорных животных, не изменилось, а нападения собак на людей продолжаются.

«Всегда виноват будет чиновник. Как бы он ни работал, будет установлена халатность. Хотя на них (чиновников. — Ред.) в данной области деятельности функцию охраны жизни и здоровья граждан и предотвращение нападения безнадзорных собак на людей никто не возлагал. У Ольги ещё осталась вера в справедливость и людей, поэтому она будет подавать жалобу в Верховный суд», — добавил Бурылов.

Напомним, 8 апреля прошлого года Ольгу Муравьёву судили в третий раз и обвинили в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Суд приговорил её к полутора годам лишения свободы условно и запретил занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на такой же срок. При этом ранее судебный орган уже дважды выносил оправдательный приговор, но гособвинение регулярно оспаривало решения судей. Прокуратура настаивала на более суровом наказании — трёх годах в колонии-поселении.

В конце июля прошлого года Пермский краевой суд оставил в силе приговор суда нижестоящей инстанции в отношении Муравьёвой. Судья Сергей Кодочигов отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты, которая требовала отменить обвинительный приговор. Тогда чиновница, отстаивая свою невиновность, обратилась в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Уголовное дело против Ольги Муравьёвой правоохранители завели после того, как в конце марта 2020 года в Мотовилихинском районе Перми по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой 58-летняя пермячка Татьяна Емельянова. На её теле были следы укусов. Перед гибелью женщина распивала с подругой спиртное у неё в квартире, а потом пошла домой, хотя подруга предлагала ей остаться на ночь. В 23:00 Емельянова шла по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова. Именно там было обнаружено её тело.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Однако защита неоднократно ссылалась на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины. С тех пор шли суды. Ольгу Муравьёву дважды полностью оправдали, но в третий раз, в начале апреля 2024 года, суд вынес обвинительный приговор.

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