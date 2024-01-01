Краевой суд оставил в силе приговор чиновнице мэрии Перми Ольге Муравьёвой Она намерена обжаловать это решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе приговор суда нижестоящей инстанции в отношении сотрудницы управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьёвой. Судья Сергей Кодочигов отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты, которая требовала отменить обвинительный приговор.

Как пояснила «Новому компаньону» сама Муравьёва, она намерена идти дальше, отстаивая свою невиновность. Следующая судебная инстанция — Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске.

Напомним, 8 апреля Ольгу Муравьёву судили в третий раз и обвинили в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, ей также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на такой же срок. При этом суд уже дважды выносил оправдательный приговор. Гособвинение регулярно оспаривало решения судей.

Ольга Муравьёва

ВКонтакте

В ходе судебного процесса прокуратура настаивала на трёх годах в колонии-поселении.

Как ранее писал «Новый компаньон», уголовное дело в отношении Ольги Муравьёвой было возбуждено после того, как в конце марта 2020 года по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой 58-летняя пермячка Татьяна Емельянова. На её теле были следы укусов. Перед гибелью женщина распивала с подругой спиртное у неё в квартире, а потом пошла домой. В 23:00 Емельянова шла по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова. Именно там было обнаружено её тело.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Адвокаты чиновницы (на тот момент — Ольга Бедерсон и Алексей Бурылов) ссылались на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины. С тех пор шли суды. Ольгу Муравьёву дважды полностью оправдали, но в третий раз, в начале апреля этого года, суд вынес обвинительный приговор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.