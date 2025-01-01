Деньги на похороны загадочно погибшего 24-летнего жителя Прикамья собирают мошенники Поделиться Твитнуть

фото: поисковый отряд "Регион59"

Злоумышленники пытаются нажиться на доверчивых пользователях ВКонтакте, используя загадочную гибель 24-летнего Игоря Расторгуева, найденного мёртвым в Кунгурском округе Пермского края в конце марта. Об этом стало известно сайту perm.aif.ru.

После обнаружения тела Игоря Расторгуева, чьи поиски продолжались четыре месяца, в социальных сетях начали распространяться сообщения с просьбами о пожертвованиях на организацию похорон. В сообщениях утверждается, что у Расторгуева осталась беременная жена (которой и предлагается отправлять деньги), маленькая дочь, «которая постоянно плачет», и мать инвалид I группы. Однако, как выяснилось, Игорь Расторгуев жил один, а мать его здорова.

Администратор одного из сообществ, ранее разместившего пост о сборе средств, сообщил корреспонденту портала, что решил удалить запись, так как заподозрил автора в мошенничестве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что тело молодого мужчины, пропавшего 2 декабря, нашли несколько дней назад в реке возле дома.

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