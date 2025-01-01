В Прикамье найден погибшим пропавший в начале зимы 24-летний Игорь Расторгуев Поиски остановлены 29 марта Поделиться Твитнуть

фото: поисковый отряд "Регион59"

Как сообщили в поисковом отряде «Прикамье. Поиск» 29 марта, найден погибшим Игорь Расторгуев, пропавший в Пермском крае при загадочных обстоятельствах 2 декабря 2024 года.

Мужчина вышел из дома на ул. Новой в п. Ергач Кунгурского муниципального округа около 20:00, и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

СМИ писали, что молодой человек приехал в Ергач в гости к матери. Вечером он вышел из её квартиры покурить, сказав, что вернётся через пять минут, не взял ни куртку, ни телефон, и пропал.

Мать вызвала участкового и написала заявление, семья молодого человека в тот же вечер разместила в соцсетях ориентировку, после чего на поиски вышли добровольцы. Однако обход территории ничего не дал. Сообщалось, что молодой человек жил в Перми один. В употреблении алкоголя и наркотиков не замечен не был. У молодого человека была постоянная работа и много друзей.

Где обнаружили тело мужчины, волонтёры не сообщают. По сведениями 59.ru, тело молодого человека нашли в реке неподалеку от дома. 2 декабря, когда он пропал, река ещё не покрылась льдом.

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