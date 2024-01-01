В Пермском крае при загадочных обстоятельствах пропал 24-летний мужчина Особая примета — татуировка «Цезарь» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 2 декабря пропал 24-летний Игорь Расторгуев, сообщает поисковый отряд «Регион59».

По информации волонтёров, мужчина вышел из дома на ул. Новой в п. Ергач Кунгурского муниципального округа около 20:00, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 175 см, карие глаза и русые волосы. Особые приметы — татуировки: одна в виде зверя на правом предплечье, вторая - «Цезарь» на запястье. В день исчезновения был одет в футболку цвета хаки, спортивные штаны и кирзовые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Игоря, просят обратиться по номерам 02, 102, 112.

«КП-Пермь» выяснила подробности исчезновения мужчины. Издание пишет, что молодой человек приехал в Ергач в гости к матери. Вечером он вышел из её квартиры покурить, сказав, что вернётся через пять минут, не взял ни куртку, ни телефон. С тех пор Игоря никто не видел.

Мать вызвала участкового и написала заявление, семья молодого человека в тот же вечер разместила в соцсетях ориентировку, после чего на поиски вышли добровольцы. Однако обход территории ничего не дал. Сообщается, что молодой человек живёт в Перми один. В употреблении алкоголя и наркотиков не замечен. У молодого человека много друзей и есть постоянная работа.

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