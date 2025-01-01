С 1 апреля изменилось расписание движения автобусов №57 в Перми Поделиться Твитнуть

В связи с изменением пассажиропотока в департаменте транспорта администрация Перми приняли решение обновить график курсирования автобусов маршрута №57 (М/р Крохалева — НПО «Биомед»). Новое расписание касается только будней и начинает действовать с 1 апреля.

Узнать обновлённое расписание и отслеживать перемещение транспорта в реальном времени можно на веб-сайте муниципального учреждения «Гортранс» или в его адаптированной для мобильных устройств версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях публикуется в сообществе «Пермский транспорт» ВКонтакте и телеграм-канале.

Ранее «Новый компаньон» писал, что лидером по пассажиропотоку среди автобусных маршрутов Перми в 2024 году стал маршрут №36, курсирующий между театром «Ироничная компания» и м/р Вышка. В среднем каждый рейс этого маршрута перевозит 116 человек. Что касается трамваев, то наиболее загруженным является маршрут №8, соединяющий «Инкар» и м/р Висим, со средней наполненностью салона 74 человека на рейс.





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