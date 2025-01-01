Назван самый загруженный автобусный маршрут Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лидером по пассажиропотоку среди автобусных маршрутов Перми в 2024 году стал маршрут №36, курсирующий между театром «Ироничная компания» и м/р Вышка. По данным ТК «Рифей», в среднем каждый рейс этого маршрута перевозит 116 человек.

Кроме того, значительной популярностью пользуются автобусы № 15, 20, 55, 60 и 77, где наполненность рейсов превышает 100 пассажиров. Наименее востребованными оказались маршруты №35 и 66.

Что касается трамваев, то наиболее загруженным является маршрут №8, соединяющий «Инкар» и м/р Висим, со средней наполненностью салона 74 человека на рейс. Самым свободным признан трамвай №3, который в среднем перевозит 11 пассажиров за одну поездку.

Ранее в департаменте транспорта администрации Перми представили первые результаты эксплуатации автобусов особо большого класса («гармошек»). Было отмечено увеличение числа перевезённых пассажиров и рост количества совершённых оплат проезда.

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