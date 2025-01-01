В Пермском крае простятся с тремя погибшими на СВО военнослужащими Похороны пройдут в трёх муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 1 и 2 апреля простятся с ещё тремя погибшими в ходе спецоперации в Украине военнослужащими Александром Варанкиным, Данилом Галиуллиным и Александром Рычковым. Информация об этом появилась в официальных группах в социальных сетях администраций муниципальных округов.

Как сообщает администрация Нытвенского округа, Александр Варанкин служил стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб при выполнении боевой задачи. Церемония прощания состоится 1 апреля в ДК Нытва, в 10:00, начало гражданской панихиды — в 11:00.

В этот же день в Лысьвенском округе в последний путь проводят сержанта Данила Галиуллина, погибшего в ходе ожесточённых боёв. Прощание состоится в 10:30 в мечети.

В среду, 2 апреля, в Юрлинском округе похоронят Александра Рычкова 1993 г.р. Прощание будет организовано в Юрле, в местном культурно-досуговом центре, в 12:00, траурный митинг начнётся в 12:30, похороны пройдут в д. Титова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 апреля в Верещагинском округе похоронят погибших в ходе СВО Ивана Соловьёва и Станислава Южакова. Церемония прощания состоится в 11:00 во Дворце досуга. В 11:30 начнётся траурный митинг, в 12:00 — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

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