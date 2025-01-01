В Пермском крае простятся с тремя погибшими на СВО военнослужащими
Похороны пройдут в трёх муниципалитетах
В Пермском крае 1 и 2 апреля простятся с ещё тремя погибшими в ходе спецоперации в Украине военнослужащими Александром Варанкиным, Данилом Галиуллиным и Александром Рычковым. Информация об этом появилась в официальных группах в социальных сетях администраций муниципальных округов.
Как сообщает администрация Нытвенского округа, Александр Варанкин служил стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб при выполнении боевой задачи. Церемония прощания состоится 1 апреля в ДК Нытва, в 10:00, начало гражданской панихиды — в 11:00.
В этот же день в Лысьвенском округе в последний путь проводят сержанта Данила Галиуллина, погибшего в ходе ожесточённых боёв. Прощание состоится в 10:30 в мечети.
В среду, 2 апреля, в Юрлинском округе похоронят Александра Рычкова 1993 г.р. Прощание будет организовано в Юрле, в местном культурно-досуговом центре, в 12:00, траурный митинг начнётся в 12:30, похороны пройдут в д. Титова.
Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 апреля в Верещагинском округе похоронят погибших в ходе СВО Ивана Соловьёва и Станислава Южакова. Церемония прощания состоится в 11:00 во Дворце досуга. В 11:30 начнётся траурный митинг, в 12:00 — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.