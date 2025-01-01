В Пермском крае 1 апреля простятся с двумя погибшими участниками СВО Оба родом из Верещагинского округа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Верещагинском муниципальном округе Пермского края 1 апреля простятся с двумя погибшими жителями муниципалитета, участниками спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщили местные власти.

Рядовой Иван Соловьёв родился в Верещагино 26 августа 1987 года. Отучился на электрогазосварщика, работал на севере, в ПМК-17, ООО «Вемол». Погиб 11 декабря 2023 года. У него остались жена, сын, дочь, а также братья и сестра.

Рядовой Станислав Южаков родился в г. Чирчике (Узбекистан) 26 мая 1987 года. Учился в верещагинской школе № 121. После армии принял участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Работал в отрасли деревообработки, в компании ООО «Любимый продукт». Погиб ещё 9 июня 2024 года. У него остались мама и сын.

Церемония прощания с обоими военнослужащими состоится 1 апреля в 11.00 во Дворце досуга. В 11.30 начнётся траурный митинг, в 12.00 — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 31 марта в Оханском округе пройдут похороны погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины Сергея Ермакова. Ему было 45 лет.

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