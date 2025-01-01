В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Сергеем Ермаковым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 31 марта, жители с. Дуброво Оханского округа Пермского края проводят в последний путь местного жителя Сергея Ермакова. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что гвардии младший сержант Сергей Ермаков служил стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового взвода. Ему было 45 лет.

Траурная церемония начнётся в 11 часов в Доме культуры Дуброво.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ходе специальной военной операции на территории Украины был убит 44-летний военнослужащий из Чердынского округа Пермского края Александр Ершов.

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