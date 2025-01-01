По факту гибели двоих горняков в Прикамье СК и прокуратура проводят проверку
Несчастный случай произошёл вечером 31 марта
Следователи следственного отдела по городу Березники СКР Прикамья организовали процессуальную проверку по факту гибели двоих рабочих в березниковском руднике. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств.
В связи с произошедшим проверку также проводит прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, для координации работы оперативных и правоохранительных органов на место выезжал прокурор Березников Нияз Мусабиров.
«Прокуратура проконтролирует результат проверки соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда, иных факторов в области проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что 31 марта в 18:18 во время ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 погибли два сотрудника ООО «Уралкалий-Ремонт». Западно-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по расследованию несчастного случая с участием должностных лиц Государственной инспекции труда в Пермском крае, СФР, профсоюза и ООО.
В ПАО «Уралкалий» выразили глубокие соболезнования семьям погибших. Позже соболезнования выразили также губернатор Дмитрий Махонин и глава Березников Алексей Казаченко.
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