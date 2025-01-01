По факту гибели двоих горняков в Прикамье СК и прокуратура проводят проверку Несчастный случай произошёл вечером 31 марта Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи следственного отдела по городу Березники СКР Прикамья организовали процессуальную проверку по факту гибели двоих рабочих в березниковском руднике. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств.

В связи с произошедшим проверку также проводит прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, для координации работы оперативных и правоохранительных органов на место выезжал прокурор Березников Нияз Мусабиров.

«Прокуратура проконтролирует результат проверки соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда, иных факторов в области проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 31 марта в 18:18 во время ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 погибли два сотрудника ООО «Уралкалий-Ремонт». Западно-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по расследованию несчастного случая с участием должностных лиц Государственной инспекции труда в Пермском крае, СФР, профсоюза и ООО.

В ПАО «Уралкалий» выразили глубокие соболезнования семьям погибших. Позже соболезнования выразили также губернатор Дмитрий Махонин и глава Березников Алексей Казаченко.

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