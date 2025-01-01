Глава СКР поставил на контроль расселение ещё одного аварийного дома в Прикамье По данному факту ведётся проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты процессуальной проверки, которую организовали следственные органы Прикамья, о сроках расселения ещё одного аварийного дома в Яйве. Об этом сообщается в информационном центре СКР.

К Бастрыкину обратилась жительница дома по ул. 6-й Пятилетки в п. Яйва. Она рассказала, что деревянный двухэтажный дом был построен в 1957 году и признан аварийным в 2022-м. Здание из-за сильного износа инженерных систем, разрушения потолочных перекрытий и кровли находится в непригодном состоянии.

Имеется угроза полного обрушения строения, однако расселение планируется только в 2027 году. Жильцы многократно обращались в разные инстанции, но не получили удовлетворительных результатов и вынуждены проживать в опасных условиях.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Ранее в центральном аппарате ведомства заинтересовались другим случаем нарушения прав жильцов ещё одного аварийного дома в Яйве. Здание на ул. Советской было признано непригодным в 2021 году, жильцы до сих пор не получили новое жильё. В ноябре дом был официально выведен из эксплуатации, и людям пришлось самостоятельно искать временное жильё и арендовать квартиры.

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