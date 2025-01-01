Жителей прикамского посёлка выселили из аварийного дома, но нового жилья не предоставили Глава СКР взял ситуацию на контроль Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку обстоятельств, связанных с нарушением прав жильцов аварийного дома, расположенного в п. Яйва Пермского края.

ВКонтакте, на странице приёмной председателя СК России, появились сообщения о проблеме с расселением многоквартирного дома, построенного ещё в 1964 году, находящегося на ул. Советской в п. Яйва. Несмотря на то, что в 2021 году здание было признано непригодным для проживания из-за значительного износа, жильцы до сих пор не получили новое жильё. В прошлом ноябре дом был официально выведен из эксплуатации, и людям пришлось искать временное пристанище в арендованных квартирах. Многократные жалобы не привели к решению проблемы, и права граждан остаются нарушенными.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю проводится проверка по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и предварительных итогах процессуальной проверки, а также о принятых мерах. Данное дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе следкома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.