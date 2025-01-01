Молпарламент Прикамья направит в Госдуму предложения о патриотическом воспитании Лучшие практики обсуждались совместно с педагогами Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Молодёжный парламент Прикамья по итогам стратегической сессии с учителями на форуме молодых педагогов доработает и направит в Госдуму предложения в федеральный закон о патриотическом воспитании. Об этом сообщается на сайте краевого заксобрания.

Во время форума члены молпарламента совместно с педагогами объединили лучшие региональные и отраслевые практики в сфере патриотического воспитания. Также были определены подходы и технологии для обучения молодёжи.

«Предложения будут доработаны Молодёжным парламентом Пермского края и направлены в адрес комитета Государственной думы. Ранее на заседании комитета Государственной думы по молодёжной политике было принято решение о сборе предложений от регионов России», — отметили в краевом ЗС.

В прошлом году заксобрание приняло поправки в региональный закон о патриотическом воспитании, подготовленные молодёжным парламентом. Законопроектом было предложено закрепить развитие кадетского образования, взаимодействие образовательных организаций с участниками боевых действий, определить деятельность военно-спортивных лагерей.

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