Началась последняя неделя приёма заявок на Строгановскую премию На данный момент организаторы получили более 60 заявок в восьми номинациях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Приём заявок на Строгановскую премию завершится 7 апреля. Заявки принимаются онлайн на сайте «Пермского землячества». После окончания приёма заявок имена всех кандидатов будут опубликованы, и начнётся двухнедельное онлайн-голосование, победитель которого получит специальный приз.

В каждой из восьми основных номинаций на пресс-конференции будут представлены по три кандидата. Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения Строгановской премии, которая пройдёт 25 мая в Москве, в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Строгановская премия — это общественная награда, присуждаемая за выдающиеся успехи в различных областях деятельности людям, которые прославили Пермский край и его жителей.

В этом году Строгановская премия отмечает свой 20-летний юбилей. По решению председателя Правления Андрея Кузяева сумма вознаграждения для победителей была увеличена с 500 до 750 тыс. руб. Кроме денежного приза, победитель получит бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный знак.

На данный момент организаторы получили более 60 заявок в номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «Лидер малого и среднего бизнеса», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи», «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья», «За высокие достижения в спорте».

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