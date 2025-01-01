Строгановская премия в этом году возрастёт до 750 тысяч рублей Приём заявок ведётся до 7 апреля Поделиться Твитнуть

Олег Воробьёв

По предложению председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева, денежное вознаграждение для лауреатов Строгановской премии в этом году возрастёт и составит 750 тыс. руб., вместо прежних 500 тыс. Также до восьми увеличено число номинаций.

Строгановская премия, учреждённая Пермским землячеством, представляет собой важную награду региона, которой удостаиваются за выдающиеся успехи в различных областях, таких как наука, образование, экономика, управление, общественная деятельность, культура и спорт.

По словам Андрея Кузяева, Строгановская премия переросла рамки землячества, став наградой пермяков и для пермяков — тех, кто своим трудом, успехами и преданностью способствует развитию Пермского края, делает его процветающим и создаёт условия для будущих поколений.

В этом году Строгановская премия отмечает 20-летие.

На данный момент подано уже более 50 заявок, и их приём продолжится до 7 апреля на сайте Пермского землячества, где в тот же день будут опубликованы имена всех номинантов.

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