В пермском ТРК «СемьЯ» появился первый магазин в стиле Pop-up Он разместился на третьем этаже первой очереди Поделиться Твитнуть

фото: ТРК "Семья"

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» в тестовом режиме опробуют новый формат — островные торговые пространства, или Pop-up точки. Первым стал магазин молодёжной одежды, расположившийся на третьем этаже первой очереди ТРК, сообщили в пресс-службе комплекса.

Торговые островки, предлагая ограниченный ассортимент, привлекают внимание своим необычным, доступным дизайном и лёгкостью организации. По предварительным расчётам, ТРК может вместить до трёх подобных точек.

Pop-up магазины возникли в начале 2000-х годов как инициатива молодых дизайнеров, а впоследствии были взяты на вооружение и крупными торговыми марками.

Ранее «Новый компаньон» писал, что аномально тёплая зима в 2025 году сформировала досрочный рост спроса на весенние коллекции одежды и обуви в Перми. Спрос на лёгкие куртки оказался зимой 2024/25 выше обычного для этого периода года. Магазинам пришлось проводить агрессивную распродажу зимней одежды, например пуховиков.

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