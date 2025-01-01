Алёна Бронникова В пермских ТЦ из-за тёплой зимы досрочно вырос спрос на весенние коллекции Основное поступление моделей на весну ожидается в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аномально тёплая зима в 2025 году сформировала досрочный рост спроса на весенние коллекции одежды и обуви в Перми. Об этом сообщает администрация торгово-развлекательного комплекса «СемьЯ».

«Из-за отсутствия морозов период активных продаж тёплой зимней одежды и обуви оказался меньше, чем обычно. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах РФ с тёплой зимой», — сообщают в ТРК.

Спрос на лёгкие куртки оказался зимой-2024/25 выше обычного для этого периода года. Магазинам пришлось проводить агрессивную распродажу зимней одежды, например, пуховиков.

В магазины ТРК «СемьЯ» весенние коллекции 2025 года стали поступать во второй половине февраля. Основное поступление ожидается в марте.

Текущую зиму в Прикамье сопровождали оттепели и осадки в виде мокрого снега и дождя, в течение периода было зафиксировано несколько температурных рекордов. Только за 25 февраля в северной части региона был побит очередной рекорд. По данным telegram-канала «Опасные природные явления Пермского края», в Бисере температура воздуха днём достигла +2,9°, прежний рекорд от 1988 года оказался перекрыт на 0,8°, в Кочёво потеплело до +1,9°, в Перми — до -1,9°.

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