Энергетики продолжают ликвидировать последствия аварии в Губахинском округе Прикамья Работы ведутся круглосуточно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Специалисты компании «Россети-Урал» продолжают работу по восстановлению электроэнергии в Губахинском округе Прикамья в круглосуточном режиме. Погодная обстановка остаётся напряжённой. В Губахинском округе высота снежного покрова на сегодня достигает 1,5 м, а толщина гололёдно-изморозевых отложений на проводах — до 10 см в диаметре. Об этом сообщили в пресс-службе «Россетей».

К вечеру воскресенья всех бытовых потребителей посёлка обеспечили электроснабжением, а утром 3 февраля энергетики продолжили фиксировать в Углеуральском локальные технологические нарушения, связанные с воздействием природных катаклизмов: осадки в виде дождя вызывают новые образования гололёдно-изморозевых отложений на проводах.

«Бригады пермского филиала «Россети Урал» продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия непогоды. Специалисты пермского филиала обладают для этого всеми необходимыми материалами и оснащены спецтехникой», - говорится в сообщении компании.

Напомним, 1 февраля жители посёлков в Губахинском и Кизеловском округах Пермского края остались без отопления, водоснабжения и электроснабжения. Причиной стала авария на ЛЭП из-за гололёдообразования. Из-за этого произошло отключение линии электропередачи 6 кВ, питающей поселок Углеуральский. Днём 2 февраля в Углеуральском произошло повторное отключение линии электропередачи. Прокуратура начала проверку.

В ночь на 3 февраля авария случилась также на подстанции в Ныробе. На место сразу выехала аварийная команда Чердынского участка МРСК Урала. В течение часа удалось перевести все котельные на резервные источники питания.

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