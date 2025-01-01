В Ныробе Пермского края произошло аварийное отключение электроэнергии Об этом сообщила глава Чердынского округа Поделиться Твитнуть

Ныроб

Аварийное отключение электроэнергии в Ныробе Пермского края произошло в ночь на 3 февраля, сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова.

В 01:50 3 февраля на подстанции Ныроб Пермского края из-за аварии произошло отключение электроэнергии. На место сразу же выехала аварийная команда Чердынского участка МРСК Урала. Об этом сообщила в социальных сетях глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова.

Она отметила, что в течение часа удалось перевести все котельные на резервные источники питания. Однако на котельной Новая давление в системе оставалось низким. Специалисты начали проверку теплотрассы и многоквартирных домов на предмет возможных утечек. «После обнаружения приступят к проведению ремонтно-восстановительных работ», — добавила Батагова

Электроснабжение в итоге было восстановлено в 03:21. Котельные, обслуживающие школу, детский сад и микрорайон Люнва, возобновили работу в обычном режиме.

Напомним, 1 февраля жители посёлков в Губахинском и Кизеловском округах Пермского края остались без отопления, водоснабжения и электроснабжения. Причиной стала авария на ЛЭП из-за гололёдообразования. Днём 2 февраля в Углеуральском произошло повторное отключение линии электропередачи. Прокуратура начала проверку.

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