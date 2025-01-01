В посёлке Углеуральский восстановили электричество и водоснабжение Ситуацию контролирует министерство ЖКХ Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

Как сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, днём 2 февраля произошло повторное отключение линии электропередачи, которая находится в ведении компании «Россети». В результате инцидента часть жителей, около 1,5 тыс. человек, а также 8 объектов социальной инфраструктуры остались без света.

По данным местной администрации, теплоснабжение не прерывалось: котельные были переведены на резервные источники энергии и пониженные параметры работы. В настоящий момент электроснабжение на котельных восстановлено по постоянной схеме. Сейчас они выходят на рабочие параметры. Также планируется провести подомовой обход.

«Электроснабжение насосной станции водозабора тоже восстановлено. Производится наполнение резервуаров водой. Организован подвоз воды. Жители могут заказать дополнительный подвоз, обратившись в диспетчерскую службу Водоканала по тел. 8 (342) 84-57-37», — пояснили в ведомстве, отметив, что вопрос восстановления электроэнергии остаётся на контроле минЖКХ.

Напомним, 1 февраля жители посёлков в Губахинском и Кизеловском округах Пермского края остались без отопления, водоснабжения и электроснабжения. Причиной стала авария на ЛЭП из-за гололёдообразования.

На место аварии выехали восстановительные бригады, а прокуратура начала проверку.

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