В Прикамье несколько населённых пунктов остались без тепла, воды и света В Углеуральском произошла авария на ЛЭП Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

С 1 февраля жители посёлков в Губахинском и Кизеловском округах Пермского края остались без отопления, водоснабжения и электроснабжения. Причиной стала авария на ЛЭП из-за гололёдообразования.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Россети Урал» аварию устраняют две бригады Чусовских электрических сетей. Дополнительно на месте происшествия работают две бригады из Березниковских и Центральных электрических сетей. В ближайшее время электричество должны восстановить. По словам местных жителей, они уже два дня сидят без света.

Сейчас проверку проводит прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку действиям органов местного самоуправления и аварийных служб по своевременному устранению аварийной ситуации. Также прокуратура проверить, как население этих территорий обеспечивается коммунальными услугами и выполняет перерасчёт платы.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Гремячинске 13 января родственники 93-летней женщины вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Но из-за нерасчищенного снега машина не смогла проехать к дому, и пожилую пациентку пришлось транспортировать к ней по снегу. Женщину госпитализировали, но через непродолжительное время она скончалась. После этого следователи начали проверку. Они устанавливают обстоятельства ненадлежащего содержания придомовой территории дома.

Ранее, в конце декабря 2024 года, в Углеуральском застряла в снегу машина скорой помощи, которая везла в больницу пациента. Автомобиль пытались вытолкнуть жители окрестных домов, а потом им на помощь прибыли пожарные. Однако даже внедорожник МЧС чуть было не застрял. В итоге на освобождение скорой ушло около двух с половиной часов. После инцидента в населённый пункт выезжала прокуратура. После проверки надзорное ведомство нашло нарушения в содержании дорог зимой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.