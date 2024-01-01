В Прикамье прокуратура заинтересовалась застрявшей в снегу скорой с пациентом По факту ЧП проводится проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Губахи в Пермском крае организовала проверку информации, размещённой в Интернете, о застрявшей в снегу машине скорой помощи.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании улично-дорожной сети на территории муниципального образования в зимний период. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Напомним, происшествие случилось в п. Углеуральский. Там везущая в больницу пациента машина скорой помощи застряла в снегу на ул. Щорса. Сначала автомобиль пытались вытолкнуть жители окрестных домов, а потом им на помощь прибыли пожарные. Как сообщает «Вести Пермь», даже внедорожник МЧС чуть было не застрял. В итоге на освобождение скорой ушло около двух с половиной часов.

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