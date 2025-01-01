В Прикамье скорая помощь не смогла проехать к пациенту из-за нерасчищенного снега Позже 93-летняя женщина скончалась в больнице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Гремячинске следователи устанавливают обстоятельства ненадлежащего содержания придомовой территории дома.

В СУ СК России по Пермскому краю рассказали, что 13 января текущего года родственники 93-летней женщины вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Но из-за нерасчищенного снега машина не смогла проехать к дому, и пожилую пациентку пришлось транспортировать к ней по снегу. Женщину госпитализировали, но через непродолжительное время она скончалась.

По данному факту следователи Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю организовали проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце декабря прошлого года в п. Углеуральский везущая в больницу пациента машина скорой помощи застряла в снегу. Сначала автомобиль пытались вытолкнуть жители окрестных домов, а потом им на помощь прибыли пожарные. Даже внедорожник МЧС чуть было не застрял. В итоге на освобождение скорой ушло около двух с половиной часов.

После происшествия представители прокуратуры выезжали в населённый пункт и в ходе проверки нашли нарушения в содержании дорог зимой. Директору МБУ «Комбинат благоустройства» внесли представление, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Обнаруженные нарушения устранили.

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