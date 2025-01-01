В прокуратуре Прикамья рассказали об итогах проверки с застрявшей в снегу машиной скорой помощи Автомобиль не мог выехать, когда вёз пациента в больницу в Губахе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Губахи провела проверку информации о застрявшей в снегу машине скорой помощи с пациентом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили в прокуратуре, инцидент произошёл на ул. Щорса в Углеуральском. Выяснилось, что бригада скорой помощи оперативно доставила пациента в приёмное отделение больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

После происшествия представители прокуратуры выезжали в населённый пункт и в ходе проверки нашли нарушения в содержании дорог в зимой.

В итоге директору МБУ «Комбинат благоустройства» внесли представление, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Обнаруженные нарушения устранили.

Напомним, инцидент произошёл в конце декабря прошлого года. Везущая в больницу пациента машина скорой помощи застряла в снегу. Сначала автомобиль пытались вытолкнуть жители окрестных домов, а потом им на помощь прибыли пожарные. Даже внедорожник МЧС чуть было не застрял. В итоге на освобождение скорой ушло около двух с половиной часов.

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