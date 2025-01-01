В ДТП на трассе в Пермском крае пострадали пять человек
Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 30 марта в результате столкновения двух автомобилей на трассе Кукуштан—Чайковский в Пермском крае пять человек получили травмы.
Спасатели МЧС России, используя гидравлическое оборудование, извлекли травмированных из повреждённого транспорта и передали их медикам скорой помощи.
Сотрудники ведомства опубликовали фотографии с места происшествия. На кадрах видны два сильно искорёженных легковых автомобиля.
В ГИБДД региона информацию о дорожно-транспортном происшествии пока не предоставили.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Добрянском округе 28 марта зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель «Лады», предположительно, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем «Мерседес». В результате столкновения водитель «Лады Приоры» скончался на месте. Водитель и двое пассажиров «Мерседеса» получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.