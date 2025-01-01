В Пермском крае произошло смертельное ДТП
Погиб мужчина 1996 года рождения
8 марта 2025 года на территории Добрянского муниципального округа произошло смертельное ДТП.
В 16:12 по автодороге Пермь — Березники двигался автомобиль «Лада приора» под управлением мужчины 1996 года рождения. По предварительной информации, на 101 км водитель «Лады» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 1972 года рождения.
В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля. Водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
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