В Пермском крае произошло смертельное ДТП Погиб мужчина 1996 года рождения Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

8 марта 2025 года на территории Добрянского муниципального округа произошло смертельное ДТП.

В 16:12 по автодороге Пермь — Березники двигался автомобиль «Лада приора» под управлением мужчины 1996 года рождения. По предварительной информации, на 101 км водитель «Лады» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля. Водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.