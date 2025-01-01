Пермский «Молот» сравнял счёт в серии плей-офф Следующий матч состоится 2 апреля в Челябинске Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермская хоккейная команда «Молот» празднует вторую победу в 1/8 плей-офф ВХЛ, обыграв 30 марта на льду УДС «Молот» челябинский «Челмет». Вторая домашняя игра, ставшая четвёртой в серии, завершилась со счётом 5:1 в пользу пермяков.

Первый гол был зафиксирован на 23-й минуте, его автором стал Дмитрий Аржанов. Ещё два гола во втором периоде принесли команде Игорь Зенчиков и Павел Синявский. В заключительном периоде Денис Голубев и Максим Кицын увеличили преимущество.

Напомним, в первых двух играх в Челябинске пермяки потерпели поражение от хозяев, при этом 25 марта счёт был разгромным (7:3). В третьей игре, прошедшей в Перми 28 марта, «Молот» одержал победу со счётом 3:2. После сегодняшней игры счёт в серии сравнялся.

Следующая игра 1/8 плей-офф до четырёх побед запланирована на 2 апреля в Челябинске. 4 апреля команды встретятся в Перми, а 6 апреля, в случае необходимости, игра снова пройдёт в столице Южного Урала.

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