Пермский «Молот» одержал первую победу в плей-офф Матч проходил дома с «Челметом» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккейный клуб «Молот» в третьем матче 1/8 финала Кубка Чемпионата России-2025 одержал победу, сократив отставание в серии. Пермяки 28 марта принимали дома челябинский «Челмет». Счёт напряжённой встречи — 3:2 (счёт в серии — 1:2).

Первую шайбу в свои ворота пермяки пропустили в первом периоде, сопернику удалось реализовать большинство, но во втором — удалось наверстать и забить два безответных гола. В последней 20-минутке команды забили ещё по одному голу. Как указано в статистике матча, гости совершили 55 бросков, «Молот» — 67. Голы забили Максим Кицын, Владимир Михасёнок и Павел Синявский.

Это первая победа «Молота» в плей-офф. В двух предыдущих матчах пермяки уступили челябинцам, 25 марта счёт встречи оказался разгромным (7:3). Четвёртый матч серии состоится 30 марта в 17:00.

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