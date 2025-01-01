Пермский «Молот» проиграл и второй матч плей-офф Следующая игра состоится 28 марта в Перми Поделиться Твитнуть

фото: ХК "Челмет"

Во втором матче 1/8 финала Кубка Чемпиона России-2025 по хоккею челябинский «Челмет» на своей площадке разгромил пермский «Молот» со счётом 7:3. Встреча прошла 25 марта.

В первом периоде команды показали равную игру, пермяки даже открыли счёт в матче. На 14-ой минуте отличился Юшкевич. Однако хозяева через 30 секунд сравняли счёт. Второй период прошёл под диктовку «Челмета». Ко второй паузе команда вела 6:1. В заключительном отрезке «Молот» провёл две результативные атаки, дубль оформил Кицын — 6:3. За четыре минуты до конца матча пермяки сняли вратаря, но это привело лишь к ещё одному голу челябинцев. Итоговый счёт встречи — 7:3.

В первом матче плей-офф между ХК «Молот» и клубом «Челмет» пермская команда также уступила хозяевам площадки.

Следующая игра состоится 28 марта в Перми. Начало в 19:00.

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