Пермский «Молот» уступил «Челмету» в первом матче плей-офф Соперники пермяков смогли выиграть в овертайме Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

На состоявшемся 23 марта первом матче плей-офф между ХК «Молот» и клубом «Челмет» пермская команда уступила хозяевам площадки. Итог встречи: 2:1 в пользу челябинского клуба.

«Настоящая игра плей-офф. Думаю, равная игра. Соперник забил в овертайме и выиграл. Мы имели хороший шанс победить в этом матче. Играя в большинстве, пропустили гол. Это плей-офф, это — хоккей. Здесь не время посыпать голову пеплом. Для многих — первая игра в плей-офф. У некоторых ребят не такой большой опыт. Идём дальше, работаем», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Молота» Евгений Попихин.

По словам главного тренера «Челмета» Марата Аскарова, для половины челябинской команды это тоже был первый плей-офф в жизни на таком уровне.

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

«Думаю, ребята справились со своими эмоциями, сделали всё возможное, чтобы показать свой лучший хоккей, и выиграли матч. Это всего лишь один поединок в серии, а нужно побеждать четыре раза», — отметил он.

Второй матч состоится 25 марта. Он начнётся в 18:30 по пермскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.