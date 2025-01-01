Пермский зоопарк переходит на летний режим работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля 2025 года Пермский зоопарк перейдёт на летний график работы, сообщили в учреждении.

Зоопарк будет принимать посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00. При этом кассы будут закрываться на час раньше, в 20:00.

Переход на летнее расписание обусловлен увеличением продолжительности светового дня, что влечёт за собой повышение уровня активности у обитателей зоопарка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жители Прикамья выбрали кличку для белого медвежонка из Пермского зоопарка. Голосование за лучший вариант проводилось ВКонтакте и Телеграме. Участие приняли более 16 тыс. человек. Больше всего голосов набрало имя Парма.

Напомним, медвежонок у белых медведей Милы и Сэрику родился в феврале.

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